Кремль отказался оценивать работу МЧС во время урагана в Москве

Московская администрация делает все возможное для устранения последствий урагана, обрушившегося на город в понедельник, 29 мая. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, будут ли наказаны местные власти за бездействие, передает корреспондент «Ленты.ру».

Вместе с тем официальный представитель Кремля не стал давать оценку действиям сотрудников МЧС, в частности по своевременному информированию населения о надвигающейся буре. «Мы не знаем, насколько предсказуемы такие природные катаклизмы, насколько возможно их прогнозировать», — отметил он.

Песков также выразил соболезнования родным погибших в результате урагана и пожелал выздоровления пострадавшим.

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Ранее во вторник глава МЧС Владимир Пучков заявил, что экстренные службы хорошо сработали во время и после бури. «Удар стихии пришелся по семи субъектам РФ, и в основном все органы управления и силы сработали достойно», — сказал он, отметив при этом, что «были отдельные недостатки».

Сильный ливень с грозой и порывистым ветром прошел в Москве и прилегающих к городу населенных пунктах во второй половине дня 29 мая. Ураган ломал и вырывал деревья, срывал рекламные щиты, опрокидывал остановки общественного транспорта. По данным Следственного комитета, число жертв достигло шестнадцати, пострадали около 170 человек.