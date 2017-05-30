Пучков похвалил экстренные службы за работу при урагане

Глава МЧС Владимир Пучков считает, что экстренные службы хорошо сработали во время и после урагана, накрывшего столицу и ряд других регионов 29 мая. Об этом он сообщил во вторник, 30 мая, во время селекторного совещания, передает РИА Новости.

«Удар стихии пришелся по семи субъектам РФ, и в основном все органы управления и силы сработали достойно», — отметил Пучков. Глава МЧС при этом подчеркнул, что «были отдельные недостатки и недоработки».

«Подобные катаклизмы будут продолжаться, потому что меняется климат, меняются опасности и угрозы, развивается социальная инфраструктура, она становится все более уязвима, а мы должны обеспечить быстрое и оперативное восстановление», — указал министр. Он также поручил региональным комиссиям по чрезвычайным ситуациям до 1 июня оценить работу экстренных служб.

Сильный ливень с грозой и порывистым ветром прошел в Москве и предместьях города 29 мая во второй половине дня. В разных концах города ураган ломал и вырывал деревья, срывал рекламные щиты, опрокидывал остановки общественного транспорта. Он также повредил крышу Сенатского дворца Кремля.

По последним данным, жертвами урагана в столице и Подмосковье стали в общей сложности 16 человек, пострадали почти 170.