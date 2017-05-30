«Мы что, каждому должны были СМС отправить?»

В понедельник, 29 мая Москву и Подмосковье накрыл ураган. Мощные порывы ветра срывали крыши и разметали обшивку зданий, с корнем вырывали деревья, валили столбы, башенные краны и автобусные остановки. В результате погибли 16 человек, а еще более сотни попали в больницы. Жители столицы уверены: жертв можно было избежать, если бы экстренные службы заранее оповестили население о надвигающемся урагане. Однако СМС с предупреждением об объявленном в регионе желтом уровне опасности получили далеко не все. «Лента.ру» изучала, почему спустя почти сутки после разгула стихии в соцсетях не смолкает негодование.

«Спасение утопающих — дело рук самих утопающих, как известно. Но, все же, есть что-то до жути неправильное в работе горслужб», — написала в Twitter одна из столичных жительниц, добавив, что о непогоде ее предупредил собственный организм, но никак не спасатели.

В свою очередь пресс-секретарь МЧС Алексей Вагутович заявил, что рассылка все-таки была, однако сделал это в весьма оригинальной манере, чем неприятно удивило пользователей сети.

— Винный в пух (@vvpuh) 30 мая 2017, 09:09

Слова Вагутовича напомнили журналистам поведение министра сельского хозяйства Александра Ткачева, который в бытность губернатором Кубани в ответ на вопрос о том, почему власти не предупредили жителей Крымска о наводнении недовольно заявил: сказал: «А что, нужно было каждого обойти?»

Паблик MDK же решил проверить слова пресс-секретаря МЧС и устроил опрос среди подписчиков. Тех, кому предостережение пришло, оказалось больше, но не намного.

Ведущий «Эха Москвы» Алексей Нарышкин поделился в Twitter результатами опроса, проведенного радиостанцией. 92 процента дозвонившихся заявили, что не получали СМС с предупреждением.

Спустя почти сутки после разгула стихии соцсети продолжают бурлить. Пользователи жалуются на бездействие городских служб, которые якобы ринулись устранять последствия непогоды.

тем не менее, судя по публикуемым в сети снимкам, раскуроченные деревья продолжают лежать на пешеходных дорожках и преграждают путь автомобилистам. Зато их активно начали осваивать дети.