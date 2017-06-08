Страховщик оценил ущерб от урагана в Москве в 25 миллионов рублей

Ущерб от урагана, прошедшего 29 мая в Москве и Подмосковье, предварительно оценивается в 25 миллионов рублей. Такую оценку, как передает ТАСС, сделала компания «Росгосстрах».

«Общий объем ущерба предварительно оценивается более чем в 25 миллионов рублей, в том числе в 19 миллионов рублей — ущерб домам и имуществу клиентов, и в сумму около 6 миллионов рублей — ущерб автовладельцам с полисами добровольного страхования КАСКО», — говорится в сообщении компании.

30 мая исполнительный директор Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев назвал предварительную сумму ущерба, нанесенного столичным владельцам автомобилей. Она составила 200 миллионов рублей.

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29 мая на Москву и Московскую область обрушился ураганный ветер со скоростью до 25 метров в секунду. В результате погибли 17 человек (из них 11 — непосредственно в столице, и 6 человек — в Подмосковье) и более 170 человек получили травмы. Без электричества в Московской области остались 18,3 тысячи человек. Повалены 14 тысяч деревьев, повреждены 240 зданий и около 2 тысяч машин.