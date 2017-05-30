Страховщики оценили нанесенный автомобилистам ущерб от урагана

Ущерб, нанесенный столичным владельцам автомобилей ураганом 29 мая, оценили в 200 миллионов рублей. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор Российское союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев.

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«Тотальных повреждений автомобилей не было, как, например, при наводнениях. Но повреждения от упавших деревьев были серьезные», — заметил он.

Уфимцев добавил, что около 30 процентов автовладельцев, подавших предварительные заявки в страховые компании, имеют полиса КАСКО, и могут рассчитывать на компенсации. «Страховщики объяснили порядок того, как необходимо урегулировать данные убытки. Надеемся, что они будут произведены оперативно и быстро», — добавил он.

Жертвами урагана, который прошел накануне в Московском регионе, стали 15 человек, пострадали около 200. По предварительным данным, ветер повалил 14 тысяч деревьев, повредил 240 зданий и около двух тысяч машин. Мэр Москвы Сергей Собянин обещал устранить последствия урагана в течение двух дней.

Сильный ливень с грозами и порывистым ветром начался в Москве днем в понедельник, 29 мая. В разных районах города были зафиксированы случаи падения деревьев и рекламных щитов, одну из остановок общественного транспорта вырвало из земли.