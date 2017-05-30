Россия
 

Страховщики оценили нанесенный автомобилистам ущерб от урагана

Перейти в «Мою Ленту»

Ущерб, нанесенный столичным владельцам автомобилей ураганом 29 мая, оценили в 200 миллионов рублей. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор Российское союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев.

«Тотальных повреждений автомобилей не было, как, например, при наводнениях. Но повреждения от упавших деревьев были серьезные», — заметил он.

Уфимцев добавил, что около 30 процентов автовладельцев, подавших предварительные заявки в страховые компании, имеют полиса КАСКО, и могут рассчитывать на компенсации. «Страховщики объяснили порядок того, как необходимо урегулировать данные убытки. Надеемся, что они будут произведены оперативно и быстро», — добавил он.

Жертвами урагана, который прошел накануне в Московском регионе, стали 15 человек, пострадали около 200. По предварительным данным, ветер повалил 14 тысяч деревьев, повредил 240 зданий и около двух тысяч машин. Мэр Москвы Сергей Собянин обещал устранить последствия урагана в течение двух дней.

Сильный ливень с грозами и порывистым ветром начался в Москве днем в понедельник, 29 мая. В разных районах города были зафиксированы случаи падения деревьев и рекламных щитов, одну из остановок общественного транспорта вырвало из земли.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Москвичам в первую ночь лета пообещали повторение урагана
Собянин назвал сроки ликвидации последствий урагана
Последние новости
Пранкер от лица Порошенко-алкоголика разыграл черногорского премьера
Промоутер Чудинова анонсировал реванш с Гроувзом
Первый участок второго кольца метро в Москве откроют ко Дню города  
Столичные власти в шоурумах покажут жителям пятиэтажек новые квартиры  
Климкин решил считать Пушкина украинцем
Умерла первой сообщившая об атомной бомбардировке Хиросимы японка
Собчак предложила оградить Монако от бедных туристов
Другие материалы рубрики
Россия
 — 
00:03 Сегодня

Апокалипсис вчера

О последствиях московского урагана — самого смертоносного за последние 100 лет
23:25 29 мая 2017

Число пострадавших от урагана в Москве приблизилось к 140  

17:42 Сегодня

Подмосковье займется утилизацией отходов от столичной реновации

17:36 Сегодня

Следственный комитет уточнил число жертв московского урагана

Россия
 — 
00:02 25 мая 2017

«Почему я должен уступать место моей ровеснице?!»

Равноправие полов дает женщине возможность платить алименты и стоять в метро
16:57 Сегодня

Москвичам в первую ночь лета пообещали повторение урагана

19:14 29 мая 2017

«Свидетели Иеговы» оспорят признание их экстремистами

17:13 Сегодня

Четыре миллиарда рублей выделят для подготовки Подмосковья к ЧМ-2018

Россия
 — 
06:00 Сегодня

«Мою девочку изуродовали»

Родовая травма привела к тяжелому параличу руки, ребенку нужна срочная помощь
17:10 Сегодня

Мать задержанного на Арбате мальчика попросила возбудить дело против мачехи

16:29 Сегодня

Подмосковные спасатели вытащили корову из канализации

19:04 29 мая 2017

Путин понадеялся на длительный визит Макрона в Москву

Россия
Апокалипсис вчера
О последствиях московского урагана — самого смертоносного за последние 100 лет
Антон Хащенко: Прочный фундамент выборов
Что дают праймериз «Единой России»
Подмосковье займется утилизацией отходов от столичной реновации
Следственный комитет уточнил число жертв московского урагана
«Мою девочку изуродовали»
Родовая травма привела к тяжелому параличу руки, ребенку нужна срочная помощь
Москвичам в первую ночь лета пообещали повторение урагана
Четыре миллиарда рублей выделят для подготовки Подмосковья к ЧМ-2018
Все материалы
Мир
Друзья из страны пирамид
Для чего Лавров и Шойгу ездили в Египет
Збигнев БжезинскийЧеловек в истории
Война и мир Збигнева Бжезинского
Джон Кеннеди c дочерьюГосударствообразующая семья
Династия Кеннеди вчера и сегодня
Трамп объяснил причину насмешек над американцами в России
Испанские спасатели вытащили из воды беженцев из взорвавшейся лодки
Нацист на пути джихада
Жизнь и удивительные приключения Абдул Азиза ибн-Мьятта, британского ультраправого поэта
Маэстро, урежьте марш
Большая семерка и НАТО — не «концерт держав», а оркестр
Все материалы
Бывший СССР
Старикам здесь не место
Почему Киев перестал жалеть пенсионеров
Националисты ворвались во Львовский облсовет и вынесли из буфета все продукты
Климкин решил считать Пушкина украинцем
Порошенко приписал Путину попытку «похищения» Анны Ярославны
В Киеве завели дело о развязывании Россией гибридной войны против Украины
На Украине призовут офицеров запаса для отправки на передовую в Донбасс
Президент Молдавии призвал Россию не поддаваться на провокацию с дипломатами
Все материалы
Финансы
«Основная цель — сэкономить на пенсионерах»
Зачем правительство готовит глобальные изменения в социальной системе России
Путеводитель по «Миру»
Почему пенсионерам и студентам придется перейти на российскую карту
В России насчитали около 6 миллионов граждан с проблемами по кредитам
Путин рассказал о действиях России и Саудовской Аравии на рынке нефти
ВТБ задумался о закрытии «дочки» на Украине
Две трети россиян стали экономить на продуктах
Греф назвал резкое снижение инфляции проблемой для экономики
Все материалы
Бизнес
Максим МаксимовРожденный не в СССР
Кто и как строит новый российский бизнес
«Формирование единого института поддержки экспорта — закономерный шаг»
Исполнительный директор РЭЦ о поддержке отечественного экспорта
Сладкая жизнь
Как власти Москвы помогают городской пищевой промышленности
«Аэрофлот» решил взыскать с производителя SSJ-100 более двух миллиардов рублей
Приоритеты цифровой экономики
Сектор ИТ превращается в драйвер промышленного роста
«ЖДУНа» решили сделать товарным знаком
Производитель Chevrolet Niva возобновил работу после двухнедельного простоя
Все материалы
Силовые структуры
Цифровая военная машина
Как работает Национальный центр управления обороной
Битва за ствол
Стрелковое лобби добилось смягчения указа, ограничивающего оборот оружия
Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С» ведет огоньПоследний отсчет
До старта новой госпрограммы вооружений остаются месяцы
«Рособоронэкспорт» в пять раз нарастил объем заказов на стрелковое оружие
Убийцу петербургского журналиста Циликина приговорили к 8,5 годам колонии
Россия закрыла часть акватории у побережья Сирии ради учений ВМФ
Подмосковного лесничего задержали за взятку в 72 тысячи долларов
Все материалы
Наука и техника
Высвободили зверя
Раскрыты неожиданные последствия генной инженерии
«Декабристы — главный миф русской интеллигенции»
Почему при Сталине декабристы оказались патриотами
Вид на Лич, Драург и Полтергейст со стороны Фобетора (в представлении художника)На линии смерти
На Полтергейсте допустили существование жизни
В Новгороде нашли тысячелетние могилы
В мозгу человека обнаружили «GPS-навигатор»
В Японии создали управляемые ногами роборуки
Создатель Android выпустил модульный смартфон
Все материалы
Спорт
Александр Поветкин«Кличко не нужен реванш. Ему уже пора»
Рябинский — о допинге, сопернике Поветкина, бое Кличко, убыточности своей работы
Франческо ТоттиЗамыкая круг
Самые яркие моменты в карьере ушедшего из футбола Франческо Тотти
Мирча ЛуческуПоплакал и перестал
Чем запомнится Мирча Луческу в «Зените»
Фехтовальщица Великая решила заменить бракованные медали с ОИ-2016
Павлюченко перешел в московский «Арарат»
Бейсболисты устроили массовую драку во время матча MLB в США
Тотти решил продолжить карьеру футболиста
Все материалы
Культура
«Когда чуть-чуть влюблен мужчина»
Театральный фестиваль имени Чехова открылся «Волшебной флейтой»
У нас была ужасная эпоха
Канны-2017. Итоги: победа «Квадрата» Рубена Эстлунда и главные темы фестиваля
«Пятая нога, второй хвост»
Почему больше нельзя писать стихи о любви
Вышел пятый сезон «Карточного домика»
Минкульт захотел собирать по пять миллионов рублей с каждого фильма
Фильм Хлебникова попал в программу фестиваля в Карловых Варах
В Ливане потребовали запретить «Чудо-женщину» из-за израильтянки в главной роли
Все материалы
Интернет и СМИ
«Это сенсация! Мы показываем ее в интересах родины!»
В Казахстане пытаются копировать российское ТВ, но опережают его по уровню треша
«Мы что, каждому должны были СМС отправить?»
В сети жалуются на бездействие экстренных служб до и после урагана в Москве
Операторы объяснили отсутствие сообщения от МЧС об урагане
Канадский чиновник в ответ на закрытие дороги разослал письма с порноснимками
Хакер, который смог
Американец сбежал от произвола ФБР и стал самым успешным пиратом современности
СМИ узнали о закрытии украинского офиса «ВКонтакте»
Россияне начали массово «мемасить» на iPhone от Усманова
Все материалы
Ценности
Призраки и тени
Самые оригинальные экземпляры Rolls-Royce
Было просто хорошо, стало «ошнурительно»
Сергей Шнуров поменял привычки
Reebok Classic вдохновился водяными пистолетами
Японцы предложили модным москвичам одеться в черное
Lacoste снял ролик о вечной любви
Jaguar представил самую экстремальную модель в своей истории
Российские ювелиры создали бриллиантовые браслеты в честь Грейс Келли
Все материалы
Путешествия
Святое Белогорье
Местные: редактор Гульнара Тагирова о Белгороде
Аня Бушуева: «Паэлья — вовсе не испанское блюдо»
Как приготовить главное блюдо Валенсии
Американец совместил высокооплачиваемую работу с путешествиями в микроавтобусе
Собчак предложила оградить Монако от бедных туристов
Эксперт рассказала о рекордно дешевом отдыхе в Турции в 2017 году
Определена наиболее популярная страна для перелетов из России на лето
Эксперты определили самый популярный у туристов лесной отель
Все материалы
Из жизни
С широко закрытыми глазами
Самые популярные снимки Instagram за май
«Живу как в кино»
История уроженки Брянска, переехавшей на Кипр
Гибче надо быть
Мобилити-трейнинг — модная тренировка для тех, кто не достает пальцами до пола
Совокупляющиеся на трассе верблюды образовали огромную пробку в ОАЭ
Шведская принцесса рассказала о своей анорексии
Джордж Клуни отказался от поездки в Ереван из-за беременной жены
Воздушный шар с влюбленными канадцами налетел на дерево
Все материалы
Тест: угадай машину по гримасе Джереми Кларксона
Непроходимый тест на знание мимики Джеззы (и его цитат)
Небывалые пикапы
7 необычных грузовиков, которые мы никогда не увидим
Эволюция автомобильных дисплеев: как это было
Как менялись экраны в машинах
Жжение и зуд
Феттель против Райкконена, McLaren против кармы и другие события Гран-при Монако
Появилась фотография интерьера новой «Теслы»
В Porsche отказались продавать машины спекулянтам
Новый Renault Megane RS сфотографировали без камуфляжа
Все материалы
От нашего стола
Российские интерьеры, сводящие иностранцев с ума
Зависли на хате
Украинцы придумали дом, который может обойтись без российского газа
Москва за нами
Какие квартиры можно купить в пределах МКАД по цене до трех миллионов рублей
Найден регион России с самой комфортной средой
Сносное настроение
Демонтаж жилых домов в Москве: что нужно знать
Вышка светит
Как выглядит частный особняк, побивший мировой рекорд этажности
Урбанист Джеф Спек пообещал сделать города пешеходными
Все материалы