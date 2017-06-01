В Москве в очередной раз объявили штормовое предупреждение

В МЧС России предупредили москвичей о надвигающемся сильном дожде и ветре с порывами до 15-20 метров в секунду, который продлится до 11 утра пятницы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на столичный главк ведомства.

«C 11:00 1 июня 2017 года с сохранением до 11:00 2 июня 2017 года ожидаются кратковременный дождь, усиление ветра с порывами 15-20 метров в секунду», — говорится в сообщении ведомства, которое ссылается на прогноз Росгидромета.

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Сообщается, что порывы ветра могут повредить линии электропередачи, обвалить деревья, снести широкоформатные и слабо укрепленные рекламные конструкции. В результате возможно возникновение заторов на дорогах, появление угрозы для автомобилей и людей.

Прошедший в Москве 29 мая ураган повалил более 20,5 тысячи деревьев и повредил более 320 крыш домов, сообщало МЧС. Из-за аварий были отключены от электроснабжения более 300 населенных пунктов, 16,5 тысячи жилых и 1,3 тысячи дачных домов.