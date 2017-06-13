Гидрометцентр предупредил москвичей о «желтом» уровне погодной опасности

Синоптики объявили в Москве «желтый» уровень погодной опасности. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Отмечается, что во вторник, 13 июня, в Московском регионе ожидаются умеренные, а местами сильные дожди и грозы. Скорость ветра может достигать 17 метров в секунду. Температура воздуха в Москве составит 17-19 градусов, а в Подмосковье — 17-22 градуса.

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Как сообщил телеканалу «360» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, большая часть наступившей рабочей недели будет по-осеннему дождливой и холодной. «Причиной тому — циклоны атлантического происхождения», — сказал он.

Отмечается, что дожди прекратятся к выходным. Тогда воздух в столице прогреется до 20-25 градусов.

«Желтый» уровень означает, что погода представляет потенциальную опасность.