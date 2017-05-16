Штормовое предупреждение объявили в Москве

В Москве объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра. Об этом во вторник, 16 мая, ТАСС сообщили в столичном Метеобюро.

Отмечается, что на территории города с 9:00 до 21:00 ожидается сильный ветер с порывами 15 метров в секунду. Синоптики рекомендовали автомобилистам не парковаться под деревьями, а пешеходам обходить дорожные знаки и рекламные конструкции. В течение всего дня в Москве будут идти дожди. В столичном регионе объявлен «желтый» уровень погодной опасности, передает телеканал «360» со ссылкой на Гидрометцентр.

Как сообщается на сайте «Метеоновости», среднесуточная температура воздуха остается ниже обычной для этих дней месяца на один-три градуса. Максимально воздух в Москве прогреется до 10-12 градусов.

Как пояснили РИА Новости в погодном центре «Фобос», в столичном регионе во вторник может выпасть до 20 процентов месячной нормы осадков.

Как ранее сообщали синоптики, в этом году День Победы в Москве стал самым холодным за всю послевоенную историю. Температура воздуха в столице поднялась лишь до 4,6 градуса выше нуля. Утренний абсолютный температурный рекорд на 9 мая — минус 5,6 градуса — был зафиксирован в столице в 1918 году.