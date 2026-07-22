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19:59, 22 июля 2026 (обновлено: 20:05, 22 июля 2026)Спорт

Министр спорта резко раскритиковал Плющенко за слова о деградации российских фигуристов

Министр спорта Дегтярев раскритиковал Плющенко за слова о деградации российских фигуристов
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)
Михаил Дегтярев

Михаил Дегтярев. Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев резко раскритиковал Евгения Плющенко за слова о деградации российских фигуристов. Его слова приводит «Комсомольская правда».

Дегтярев заявил, что не понимает, зачем Плющенко дает такие оценки, и призвал «думать, что говоришь». Он также сравнил эту позицию с риторикой части релокантов после начала спецоперации. «Перевез ты сына — ради бога! Как отец имеешь, может быть, право», — подытожил министр.

Ранее на слова Плющенко отреагировала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова. «Не хочу вступать в полемику с Женей, но я всегда говорила, что мы продолжаем оставаться конкурентоспособными», — заявила специалист.

Плющенко заявил о деградации российского фигурного катания 11 июля. Он упомянул об этом, объясняя переход сына — Александра Плющенко — в сборную Азербайджана.

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