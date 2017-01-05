В Москве объявлено штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение объявлено в Москве в связи со снегопадом и метелью. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Росгидромет.

Предупреждение действует с 23:30 мск 4 января до 09:00 мск 5 января. В это время в Москве и ТиНАО ожидаются снег, местами сильный, и метель. В ближайшие сутки в столице может выпасть до 9 миллиметров осадков, что составляет более 20 процентов месячной нормы. За ночь в городе ожидается до 7 миллиметров осадков.

Погоду в столичном регионе будут определять циклоны, которые затянут на территории Москвы и области холодные воздушные массы. Ветер усилится до 5-10 метров в секунду с порывами до 17 метров в секунду.

Вечером 5 января заметно похолодает, а в Рождественскую ночь из-за антициклона температура опустится до минус 23 — минус 28 градусов, что на 14 градусов ниже климатической нормы. К субботе станет еще холоднее — минус 24 — минус 29 градусов.