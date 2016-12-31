В Москве на Новый год объявили штормовое предупреждение

В Москве в субботу, 31 декабря, из-за сильного ветра объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Росгидромет.

Ожидается, что примерно до 21:00 мск порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду. В связи с этим автомобилистам рекомендовали не оставлять машины под деревьями, а пешеходам — обходить плохо закрепленные рекламные щиты и дорожные знаки.

По данным сайта Gismeteo, температура в столице к вечеру 31 декабря достигнет двух градусов тепла. В начале январских праздников также ожидается довольно теплая погода, однако в ночь с 3 на 4 января температура начнет резко понижаться. На Рождество, 7 января, синоптики ожидают, что она достигнет минус 25 градусов.

В прошлый раз штормовое предупреждение в Москве объявляли в начале декабря из-за мокрого снега, гололедицы и сильного ветра с порывами до 17 метров в секунду.