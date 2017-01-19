Москвичей предупредили о метели и сильном ветре

Синоптики предупредили о резком ухудшении погоды в Москве. Из-за усиливающегося ветра в городе объявлено штормовое предупреждение, сообщает сетевое издание m24.ru.

Отмечается, что в четверг, 19 января, с 15:00 мск в столице ожидается метель и ветер, порывы которого будут достигать 15-20 метров в секунду. Днем 20 января метель сохранится, а ветер усилится.

Как сообщили телеканалу «360» в столичном главке МЧС, возможны повреждения линий электропередачи, шатких конструкций, падение деревьев на автомобили. Также ожидаются ухудшение видимости из-за осадков, пробки, ДТП.

В связи с этим спасатели советуют не подходить к деревьям и домам с неустойчивой кровлей. Водителям рекомендуется воздержаться от поездок на своих машинах. В МЧС также советуют ставить автомобили вдали от деревьев, пишет издание dni.ru.