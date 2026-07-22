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Из жизни
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21:10, 22 июля 2026Из жизни

Семь пассажиров сгорели в автобусе

Во Вьетнаме семь человек сгорели в междугороднем автобусе
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: rawpixel.com / Designed by Magnific

Во Вьетнаме семь пассажиров сгорели в междугороднем автобусе. Об этом сообщает сайт Vietnam.vn.

Авария произошла на территории города Донгнай рано утром 21 июля. Так называемый слипбас (автобус для дальних маршрутов со спальными местами вместо кресел), выполнявший рейс в Хошимин, врезался в железное ограждение шоссе, получил повреждение в районе бензобака и вспыхнул.

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Семерым пассажирам спастись не удалось. Еще пять человек получили ранения и ожоги. Пострадавших доставили в больницу для оказания необходимой помощи. По предварительным данным, причиной аварии могла стать усталость водителя, который на несколько мгновений уснул за рулем. Наркотиков и алкоголя в его крови обнаружено не было.

Ранее сообщалось, что автобус со школьниками попал в смертельное ДТП в Восточной области Уганды. 20 подростков спасти не удалось.

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