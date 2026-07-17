20 школьников попали в смертельное ДТП

В Уганде 20 школьников и их учитель погибли в ДТП

Автобус со школьниками попал в смертельное ДТП в Восточной области Уганды. Об этом сообщает The Sun.

Авария произошла вечером в четверг, 16 июля в районе Капчорва. По всей видимости, на шоссе у автобуса, на котором ученики возвращались из загородной поездки, случилась поломка. Он съехал на боковую дорогу в деревню Чеквати, после чего врезался в большой камень и перевернулся. Прибывшие на место спасатели и местные жители обнаружили, что множество пострадавших выбросило из машины, а других зажало в искореженном салоне.

Спасти не удалось 20 школьников и их учителя, который также был директором школы. Еще около 60 человек получили тяжелые травмы и были доставлены в три больницы района. Как отметили местные чиновники, жители окрестных деревень оказали значительную помощь спасателям. Они предлагали необходимые пострадавшим вещи и брались отвезти их в больницы.

Авария произошла в районе холма Чеквати, дорога рядом с которым считается одним из самых опасных мест для автомобилистов в стране. Там регулярно происходят серьезные ДТП. Что именно стало причиной аварии с участием автобуса с детьми, пока неизвестно.

Ранее в Малайзии семья из семи человек попала в смертельную аварию через несколько минут после покупки нового внедорожника. Автомобиль выехал на встречную полосу и врезался в грузовик.