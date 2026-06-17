Семья попала в смертельное ДТП через несколько минут после покупки новой машины

В Малайзии семья из семи человек попала в смертельное ДТП после покупки новой машины

В Малайзии семья из семи человек попала в смертельную аварию через несколько минут после покупки нового внедорожника. Об этом пишет Need To Know.

ДТП произошло 7 июня в штате Пинанг. Около 11 часов утра 21-летний Ахмад Фахим вместе со старшим братом Ахмадом Сяфиком, 55-летней Норой Хусин, 27-летней Джамалия Саннуси и тремя детьми в возрасте двух месяцев, трех и семи лет забрали новый внедорожник Proton X50 из автосалона и отправились домой.

На шоссе машина неожиданно выехала на встречную полосу и столкнулась с десятитонным грузовиком. Спасателям пришлось разрезать автомобиль, чтобы извлечь пострадавших. Спасти удалось только трехлетнюю девочку, которая находится в больнице в тяжелом состоянии. Причина аварии неизвестна.

Водитель грузовика ранее семь раз привлекался к ответственности за нарушения ПДД, однако он не превышал скорость, а в его крови не нашли следов алкоголя или наркотиков.

Ранее в Японии водитель грузовика из Фукусимы призналась, что отвлеклась на кулинарное видео на ходу и погубила шесть человек в ДТП. Женщина отвлеклась от дороги на 13 секунд, чтобы сделать скриншот на телефоне, и влетела в хвост пробки.