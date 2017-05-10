Прошедший День Победы в Москве оказался самым холодным с 1945 года

В этом году День Победы стал самым холодным за всю послевоенную историю. Об этом РИА Новости сообщили в Гидрометцентре.

«Температура воздуха в столице поднялась лишь до 4,6 градуса выше нуля. Это самый холодный День Победы начиная с 1945 года. Тогда, 72 года назад, 9 мая воздух прогрелся до плюс 7,6 градуса», — рассказали синоптики. При этом отмечается, что утренний абсолютный температурный рекорд на 9 мая — минус 5,6 градуса — был зафиксирован в столице в 1918 году.

Материалы по теме День гордости и памяти Как россияне празднуют свой главный национальный праздник

В Гидрометцентре добавили, что в начале рабочей недели в Москве прогнозируется облачная погода с прояснениями, в утренние часы ожидается небольшой дождь и мокрый снег. Средняя суточная температура будет на девять градусов ниже климатической нормы и соответствует началу апреля.

В течение 36 часов 8 и 9 мая в Москве выпало около 70 процентов месячной нормы осадков, составляющей 51 миллиметр.

9 мая из-за плохой погоды отменили авиационную часть Парада Победы в Москве. Самолеты и вертолеты, подготовленные к участию в параде, вернулись на аэродромы базирования. Аналогичная ситуация сложилась при проведении парада 24 июня 1945 года.