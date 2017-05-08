За ночь в Москве выпало 20 процентов месячной нормы осадков

В ночь на 8 мая в столице выпало в виде дождя и мокрого снега около пятой части месячной нормы осадков, составляющей для мая 51 миллиметр. Об этом со ссылкой на московское метеобюро сообщает «Интерфакс».

По словам собеседника журналистов, к вечеру понедельника в Москве может выпасть еще до 25 миллиметров осадков — то есть почти половина нормы. Погода при этом будет облачной, воздух прогреется до 4-6 градусов, возможен шквалистый ветер с порывами до 17 метров в секунду.

9 мая сильный ветер сохранится, температура воздуха упадет до нуля градусов, ожидается прирост осадков до 9 миллиметров.

Ожидается, что ненастье уйдет из столичного региона вечером 9 мая или утром 10.

Ранее Гидрометцентр России также прогнозировал осадки на 9 мая и не исключал установления временного снежного покрова высотой до 10 сантиметров.