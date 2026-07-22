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19:52, 22 июля 2026Культура

Мирей Матье спела песню о Москве в свой юбилей

Легендарная певица Мирей Матье с теплом вспомнила о поездках по России и доброте русских
Андрей Шеньшаков

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Легендарная французская певица Мирей Матье в свой юбилей с теплом вспомнила о России и русских поклонниках. Ее слова передает ТАСС.

Матье назвала свои выступления в нашей стране полными любви и тепла.

«Это было чудесно, публика была просто бесподобная. Такое не забывается, поскольку я чувствовала такую любовь, тем более это было начало моего творческого пути», — вспомнила она свою первую поездку в СССР в 1967 году.

Также она на русском языке поблагодарила россиян за поздравления с 80-летием и исполнила небольшой фрагмент песни «Дорогая моя столица». «Я знаю несколько слов, но в основном я пою», — отметила Мирей.

Ранее итальянская актриса Орнелла Мути подала документы на гражданство России. По словам певицы, они с матерью также намерены купить дом в Москве или Санкт-Петербурге.

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