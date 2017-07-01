Более 12 тысяч человек остались без света из-за грозы

Более 12 тысяч жителей Центрального федерального округа остались без света из-за погодных катаклизмов 30 июня. Об этом в субботу, 1 июля, сообщает министерство энергетики России.

Сразу после дождя без электричества остались более 86 тысяч потребителей. Проблемы наблюдались в шести регионах: Москве, Подмосковье, Калужской, Владимирской, Тульской, Рязанской и Липецкой областях. К утру 1 июля в Москве и Липецкой области энергоснабжение было восстановлено. В остальных регионах аварийные работы продолжаются.

30 июня в Центральной России прошли сильные дожди с грозами. В результате разгула стихии, по неофициальным данным, в Москве и области погибли три человека.