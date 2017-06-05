Горнолыжные курорты в России впервые продлили работу до июня из-за холодов

Два горнолыжных курорта в Мурманской области впервые в истории продлили сезон до начала лета. Об этом в понедельник, 5 июня, сообщает Национальная служба новостей (НСН).

Горнолыжный сезон в комплексе для отдыха «Кукисвумчорр» в городе Кировске завершили днем ранее, 4 июня. Обычно это происходит после майских праздников, но в текущем году ситуация изменилась из-за аномально холодной погоды. Прошедшей весной температура в районе Кировска поднималась максимум до двух градусов выше нуля.

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Инструктор по сноуборду в «Кукисвумчорре» Александр Вилижанин не исключил, что курорт могут открыть и на длинные выходные 10-12 июня в честь Дня России, если снег к тому времени не растает. Эксперт добавил, что горнолыжный сезон вряд ли продлят до конца июня. Ранее о такой возможности сообщал портал Вести.Ru.

Как передает «Интерфакс», еще один горнолыжный курорт Кировска «Большой Вудъявр» также продлил работу до лета, позволив лыжникам покататься 3 и 4 июня. Директор комплекса Александр Лапп также предположил, что «Большой Вудъявр» может заработать и в 10-12-х числах при подходящих погодных условиях.

Ранее стало известно, что горнолыжный сезон на сочинском курорте «Горки Город» продлевали вплоть до 20 мая.

