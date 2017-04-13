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Горнолыжный сезон в Сочи продлили до второй половины мая

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Курорт «Горки Город» в Красной Поляне (Сочи) продлил горнолыжный сезон вплоть до 20 мая. Об этом говорится в пресс-релизе развлекательного комплекса, поступившем в «Ленту.ру» в четверг, 13 апреля.

На данный момент толщина снежного покрова на трассах курорта составляет от 1,5 до 4 метров. Как отметили в «Горки Город», этот сезон бьет все рекорды. Он претендует на то, чтобы стать самым снежным в Сочи за последние десять лет.

Соседние курорты в Красной Поляне планируют закрытие горнолыжного сезона в конце апреля. В «Горки Городе» туристы смогут кататься до 20 мая только в дневное время.

Горнолыжный сезон зимой 2016-2017 годов был открыт в Сочи 7 декабря. Тогда первым также стартовал «Горки Город».

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