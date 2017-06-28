На Кубани выпал пятисантиметровый град

В Мостовском районе Краснодарского края во вторник, 27 июня, выпал град диаметром до пяти сантиметров. Об этом сообщается на сайте главного управления МЧС по Краснодарскому краю.

«От оперативного дежурного ЕДДС МО Мостовской район поступила информация о том, что в Псебайском городском поселении (поселок Перевалка, поселок Бурный) прошли осадки в виде града диаметром около 50 миллиметров», — говорится в сообщении.

Администрация района организовала работу комиссий для установления ущерба, причиненного погодным явлением, добавили в ведомстве.

23 июня в Верхнеуслонском районе Татарстана прошел град со снегом. В региональном главке МЧС заявили агентству «Интерфакс», что от непогоды никто не пострадал. «Чрезвычайных происшествий также не зарегистрировано», — отметили там.

22 июня в республике Хакасия пять человек получили травмы из-за града размером с куриное яйцо.

Ранее, с 20 до 22 июня, снег шел в Мурманской области. Жители региона стали жаловаться на холод в квартирах, но в местной администрации заявили, что подключить отопление сейчас невозможно из-за активной подготовки инфраструктуры к осени.

Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд назвал беспочвенными заявления о том, что нынешнее лето является аномально холодным. «Многие жители Центрального федерального округа говорят, что такого давно или даже никогда не было, однако наблюдения это опровергают: в прошлом году первая половина июня также была прохладной. Однако если в 2016 году к концу первого месяца лета в столицу пришла жара, то в этом такого ждать не стоит», — отметил он.