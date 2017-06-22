В Мурманской области прекратились снегопады, начавшиеся 20 июня, сообщает РИА Новости.

По прогнозу синоптиков, в регионе в ближайшее время будет порывистый северный ветер, временами дождь. Воздух прогреется до 4-9 градусов.

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Несмотря на то, что жители города жалуются на холод в квартирах, власти не намерены возобновлять подачу тепла. «Технической возможности вновь подключить в домах отопление нет, ведется активная подготовка к началу следующего отопительного сезона», — заявили в пресс-службе регионального правительства. Отмечается, что в этом году отопление в домах было отключено позже обычного.

Климатолог Андрей Киселев, комментируя погодные условия в Мурманской области, отметил, что снег в июне — явление редкое, но не феноменальное. «Из-за того, что российская территория, по крайней мере, ее европейская часть, в основном плоская, то к нам, как правило, приходят воздушные массы из Атлантики. В том числе и с осадками. Но иногда эта ситуация меняется, и вторгаются холодные массы воздуха с Арктики. Судя по всему, сейчас произошло именно это», — сказал эксперт Национальной службе новостей (НСН).

Снег в регионе шел 20 и 21 июня. По данным синоптиков, осадки на Кольский полуостров принес арктический циклон.