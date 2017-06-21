Вильфанд счел конспирологией идею о связи плохой погоды с климатическим оружием

Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил о невозможности влиять на погоду при помощи климатического оружия. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Боже упаси, никакой конспирологии. Это просто невозможно. Есть научные исследования, которые показывают, что человеку пока, слава богу, недоступна та энергия, которая существует в атмосфере. Невозможно воздействовать», — заявил Вильфанд.

Как сообщает Агентство городских новостей «Москва», Вильфанд объяснил частую смену погоды в Москве глобальным потеплением. Метеоролог отметил, что оно «происходит неравномерно: наименее заметно в экваториальных регионах, а в полярных — наиболее заметно». «Соответственно, разница между температурой на Экваторе и за Полярным кругом уменьшается, что вызывает циркуляции в атмосфере, которые приводят к постоянной изменчивости погоды», — добавил он.

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Гидрометцентр спрогнозировал, что температурный фон в Москве в июне будет ниже нормы на 2-2,5 градуса. Тем не менее, летняя погода вернется в регион к понедельнику, 26 июня, — ожидается, что воздух прогреется до 22 градусов.

Этим летом в столице неоднократно объявляли желтый уровень погодной опасности, также было зафиксировано несколько температурных рекордов. В частности, 15 июня стал самым холодным летним днем в Москве за последние 138 лет. В последний раз такая температура была зафиксирована в 1879 году и составила 9,9 градуса тепла по Цельсию.