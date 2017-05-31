МЧС экстренно предупредило об ухудшении погоды в Москве

В ночь на 1 июня в Москве возможны повреждения ЛЭП и падения деревьев. Об этом сообщили в столичном главке МЧС в среду, 31 мая, передает РИА Новости.

Ведомство распространило экстренное предупреждение об ухудшении погоды.

«Ветер западный, 7-12 метров в секунду, порывы 15-20 метров в секунду, местами до 24 метров в секунду. Днем местами порывы ветра сохранятся 15-20 метров в секунду», — отмечено в сообщении.

Ранее о вероятности возвращения сильных порывов ветра в столичный регион заявили в Гидрометцентре. «Холодный фронт будет приближаться к московскому региону. Прогнозируется обострение фронтального раздела. Дождь, местами сильный, прогнозируются гроза и усиление ветра», — сказал директор центра Роман Вильфанд.