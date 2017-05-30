В Подмосковье пообещали восстановить электроснабжение до конца дня

В южных районах Московской области восстановлено электроснабжение, нарушенное после урагана. Об этом сообщается на сайте регионального министерства энергетики во вторник, 30 мая.

«Завершено подключение абонентов по сети 6-10 кВ в южных районах Подмосковья, включая бытовых потребителей», — сказал глава ведомства Леонид Неганов.

По его словам, сейчас основные работы сосредоточены на востоке Подмосковья, который стихия затронула последним. Наиболее пострадали Ногинский, Щелковский и Орехово-Зуевский районы, отметили в министерстве. Аварийно-восстановительные работы планируется завершить до 23:00 вторника.

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В Минэнерго также подчеркнули, что масштабные повреждения произошли из-за того, что на линии электропередачи упали деревья, «посаженные (...) с нарушением требований охранных зон»: «Многие дачники об этом знают, но своевременную опиловку не проводят и энергетикам не разрешают трогать их деревья. В итоге деревья потом лежат на проводах, а дачники сами остаются без света».

Ранее во вторник губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что к восстановительным работам привлечено более тысячи человек, а также около 400 единиц техники. Он призвал глав муниципалитетов проследить за ситуацией и «держать руку на пульсе».

Сильный ливень с грозой и порывистым ветром прошел во второй половине дня 29 мая. В разных концах Москвы и некоторых территориях Мособласти стихия уничтожала деревья, срывала рекламные щиты и кровлю крыш, переворачивала остановки общественного транспорта. По словам Воробьева, в Подмосковье жертвами урагана стали пять человек.