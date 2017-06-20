Ехидные облака превратились в мем о погоде в России

Картинки с ехидными облаками стали вирусными и превратились в мем о погоде в России. Фотожабы начали распространяться администрацией популярных пабликов во «ВКонтакте» в середине июня.

Изначально причиной возникновения мема стала аномально холодная и дождливая погода, которая мешала жителям Москвы и Московской области наслаждаться летними прогулками, традиционными выездами на природу и шашлыками. Суть интернет-шутки заключалась в том, что вредные облака якобы намеренно устраивали ливни. «Там на природу люди собираются», — говорит одно облако другому. Оно отвечает: «Ок, я тебя понял», — и начинается проливной дождь.

Даже с приходом теплой погоды мемы с облаками не только не утратили свою актуальность, но и обзавелись дополнением в виде ехидно улыбающегося солнца, которое начало появляться в самые неподходящие для россиянина моменты. Например, когда тот весь день сидит на работе или садится около окна в маршрутке.

По словам специалиста метеоцентра «Фобос» Евгения Тишковца, 15 июня 2017 года стал самым холодным летним днем в Москве за последние 138 лет. В последний раз такая температура была зафиксирована в 1879 году и составила 9,9 градуса тепла по Цельсию.