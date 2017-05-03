Американцы высекли на гигантской плите мемы и зарыли ее для потомков

Один из крупнейших американских развлекательных порталов 9GAG высек на плите десятки популярных мемов и закопал ее в Испании посреди пустыни. Об этом пишет The Next Web.

На плиту поместили философствующего динозавра, известного как филосораптор, японского комика Пико-Таро, прославившегося клипом Pen-Pineapple-Apple-Pen, мем DickButt. Не обошлось и без популярных в сети котиков.

Фото: thenextweb.com 1 /3

За мемы, о которых должны знать потомки, голосовали более 600 тысяч участников сообщества 9GAG. В компании надеются, что, когда последующие поколения обнаружат плиту, они поймут, что их предки были не только умными, но еще и обладали хорошим чувством юмора.

Впрочем, графика на плите способна запутать археологов, полагает автор The Next Web: исследователям едва ли удастся выяснить, почему тот или иной персонаж вызвал ажиотаж среди широкой аудитории.