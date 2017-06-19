Самка крокодила Кука из бразильского детского шоу затмила мем для геев

Пользователи сети превратили в мем персонажа популярного бразильского детского шоу Sítio do Picapau Amarelo самку крокодила Куку. На это обратило внимание издание BuzzFeed.

Юзеры активно используют изображения и gif с героиней и признаются, что ее лицо в качестве ответа подходит практически для любой ситуации.

«Кука — моя новая любимица и лучшее, что произошло с Twitter, готова биться за это»

Некоторые признаются, что им хочется публиковать твиты с Кукой, даже если они не знают, какую ситуацию они хотят описать.

«Не могу придумать ничего умного для твита, просто хочу опубликовать Куку»

«Кука идет за Бабадуком»

Многие пользователи решили, что крокодил — достойная замена недавно ставшему популярным мему со злобным ночным духом Бабадуком. Блогеры коллективно окрестили героя детских страшилок новым главным символом ЛГБТ-сообщества, но поклонники Куки посчитали, что она лучше подходит на эту роль.