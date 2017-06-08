Интернет и СМИ
 

Детский монстр стал мемом для геев

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Пользователи соцсетей заметили, что в последнее время блогеры популярной платформы Tumblr стали все чаще ассоциировать злобного ночного духа Бабадука, ставшего мемом, с ЛГБТ-сообществом. В результате Бабадука предложили объявить мемом, символизирующим нетрадиционные ценности.

На дискуссии о принадлежности Бабадука к ЛГБТ-сообществу обратил внимание журналист BuzzFeed Райан Бродерик (Ryan Broderick).

«Мой новый любимец Tumblr настаивает на том, что Бабадук — это гей».

Приметы Бабадука:
— воплощение депрессии
— жизнь бесплатно в подвале
— хорошо одет и в цилиндре
— гей

Mashable отмечает, что в сети и раньше связывали Бабадука с ЛГБТ, однако вновь об этом вспомнили из-за популярного хештега #PrideMonth, запущенного в поддержку людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Впервые же сказочного детского монстра причислили к геям после того, как онлайн-кинотеатр Netflix по непонятной причине включил фильм «Бабадук» в число картин для ЛГБТ. Вскоре ресурс убрал эту метку.

Несмотря на ошибку, некоторые пользователи, убежденные, что отличающийся элегантностью Бабадук на самом деле гей, делятся его изображением на фоне радужного флага и призывают признать его официальным мемом ЛГБТ.

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