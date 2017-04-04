В сети похоронили собаку-мем Доге

В преддверии 1 апреля Центральное телевидение Китая (CCTV) разыграло своих зрителей, сообщив в Twitter, что пес по кличке Кабосу, известный в сети как Доге, умер. Его хозяйке пришлось доказать пользователям, что ее питомец породы сиба-ину жив и здоров.

«Покойся с миром, Доге! Сиба-ину, которая вдохновила сеть на популярные мемы, умерла в Японии в возрасте 16 лет»

Твит о смерти Доге расстроил пользователей и быстро разошелся по социальным сетям. Только в Twitter этим сообщением поделилось больше восьми тысяч пользователей.

Однако некоторые почти сразу распознали, что сообщение CCTV — фейк, и указали на то, что шутка совсем не смешная.

Новость подхватили СМИ, а хозяйке Кабосу начали поступать соболезнования. Она посмешила опровергнуть смерть питомца. В Instagram-профиле она опубликовала видео, в котором сделала еще одно неожиданное заявление.

«С Кабосу все порядке, она жива! Мне не важно, что кто-то соврал в первое апреля, что она умерла, важно другое: Кабосу — девочка, это собака, а не пес», — отметила она.

Мем «Доге» получил широкое распространение в 2013 году. Чаще всего картинку с собакой используют, чтобы выразить удивление чему-то и сопровождают словом wow.