В сети похоронили собаку-мем Доге

Kabosu is OK, she is alive! I don care that somebody told the lie that Kabosu is dead for April Fools day, but one important thing for me is " Kabosu is a girl", she is a female dog. エイプリルフールで、海外でかぼちゃんが死んだなんて嘘が拡散されたらしいよ。そんなことは笑い飛ばせるけど、かぼちゃんをオスだと思われているのが許せないのだ! #かぼすちゃんとおさんぽ #shibainu #柴犬 #cat #ねこ

