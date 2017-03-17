Умер автор мема «Ты втираешь мне какую-то дичь»

В ночь на пятницу, 17 марта, на 45 году жизни скончался автор мема «Ты втираешь мне какую-то дичь» музыкант Константин Ступин. Об этом «Ленте.ру» рассказали администраторы его официального сообщества во «ВКонтакте», на которое подписано более 30 тысяч человек.

В знак траура в группе опубликовали пост с черным квадратом и выложили на YouTube видеоролик с записью одной из песен музыканта под названием «Смерть». Причины кончины Ступина не раскрываются.

Он стал популярен в сети благодаря фразе, произнесенной им в ролике, где двое мужчин обсуждают бизнес-модель по продаже удобрений для огородов. «Ты втираешь мне какую-то дичь», — произносит Ступин в ответ на аргументы своего оппонента.

Видео: Suzuki RF400 / YouTube

Ступин занимался музыкой и выступал с концертами по России. Последнее мероприятие прошло 12 марта в московском клубе «Гренадин». На его авторский музыкальный YouTube-канал подписано более 47 тысяч человек, а некоторые ролики с его песнями перешагнули отметку в миллион просмотров.

В середине декабря 2016 года в сети сообщили о смерти женщины, прославившейся в сети как Wat-Grandma или «бабушка-ШТА».