Горнолыжный сезон в Заполярье продлили до июня из-за рекордного количества снега

Горнолыжный комплекс «Кукисвумчорр» в заполярных Хибинах продолжит работу до июня из-за обилия снега. Об этом сообщает ТАСС.

Сезон закроется соревнованиями по горным лыжам, которые пройдут 3 или 4 июня. Также работу продлил комплекс «Большой Вудъявр», но прекратит он ее раньше, 28 мая.

Это рекордно поздний срок закрытия сезона за последние десять лет. Связано это с аномально снежной зимой и весной. В частности, за 20 дней декабря в Мурманске выпало 92,7 миллиметров осадков, что в два с половиной раза выше климатической нормы этого месяца.

Много снега выпало и весной, включая апрель и май. Даже 26 мая в Мурманской области продолжает идти снег, несмотря на плюсовую температуру.

13 апреля в Мурманской области завершились межрегиональные соревнования по лыжным гонкам. Призы победителям выдал бронзовый призер XXI-х зимних Олимпийских игр Алексей Петухов, всего в нем участвовало более 500 лыжников