В Мурманске отметили Всемирный день снега

Жители Мурманска отметили Всемирный день снега заездом на лыжах. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

Мероприятия в рамках фестиваля «Лыжня зовет» прошли на трассе спортивного комплекса «Снежинка».

Также День снега отметили на склонах горнолыжного курорта «Большой Вудъявр» в Кировске. Там прошли мероприятия по зимним олимпийским видам спорта: фристайлу, лыжным гонкам и горнолыжному спорту, сообщает «Мурманский вестник».

Ранее стало известно, что на Сахалине День снега перенесли из-за серьезного снегопада. Мероприятия должны пройти в следующие выходные.

Всемирный день снега или Международный день зимних видов спорта с 2012 года отмечается в предпоследнее воскресенье января. Инициатором его проведения является Международная федерация лыжного спорта (FIS). Он должен служить популяризации зимних видов спорта и активного образа жизни.