День снега на Сахалине перенесли из-за сильной метели

Всероссийский спортивный праздник День снега на Сахалине перенесли из-за серьезного снегопада. Об этом сообщается на сайте регионального министерства спорта и молодежной политики.

«В связи с плохими погодными условиями Всероссийский день снега переносится на следующие выходные», — говорится в сообщении. В пресс-службе ведомства отметили, что новая дата праздника станет известна в течение недели.

Мероприятие должно было пройти в воскресенье, 15 января. По данным Гидрометцентра России, в этот день в Сахалинской области прогнозируются облачность и снег.

Как сообщает ТАСС, День снега 15 января успешно отметили на Камчатке, в Магадане и в Хабаровске. В России мероприятие проходит с 2015 года. Оно проводится в рамках Всемирного дня снега, учрежденного в 2012 году Международной федерацией лыжного спорта (FIS). По замыслу, в этот день в городах мира должны проходить снежные фестивали и соревнования по различным зимним видам спорта.