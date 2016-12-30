Работа крымского аэропорта существенно осложнилась из-за непогоды

В аэропорту Симферополя в пятницу, 30 декабря, задерживается большинство рейсов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Воздушная гавань накрыта плотным туманом. В Крыму объявлено штормовое предупреждение из-за снегопадов и сильного ветра. «Метеоусловия сложные, аэропорт работает по фактической погоде», — заявили в пресс-службе авиагавани. Лайнеры, которые должны были отправиться в Симферополь, пока что находятся в аэропортах.

Материалы по теме Крым с навигатором и без Как туристы верят спутникам, а местные жители над ними смеются

По данным онлайн-табло воздушной гавани, на момент написания заметки задерживалось 23 рейса на вылет и 25 — на прилет. Информации об отмене рейсов нет.

Ситуацию прокомментировал «Ленте.ру» врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников. «В Севастополе сегодня прекрасная погода: яркое солнце, синее чистое небо, ни облачка, ни снега», — заметил он. По словам чиновника, при наличии полноценного гражданского сектора в местном аэропорту Бельбек город смог бы обеспечить безопасную перевозку всех желающих в Крым и обратно.

В начале сентября в симферопольской авиагавани по неизвестной причине отменили 21 рейс. В июле аэропорт крымского города закрывали на несколько часов из-за заблокировавшего взлетную полосу лайнера.

