69-я параллель
 

В Мурманске расскажут о нравственном подвиге Арктики

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Мурманский арктический государственный университет (МАГУ) проводит региональный конкурс «Нравственный подвиг Арктики». В качестве участников конкурса выступают школьники и студенты столицы Заполярья. Об этом сообщило молодёжное информационное агентство «Мир».

По задумке организаторов, конкурс подтолкнет мурманских учащихся к формированию высоких нравственных качеств, духовной культуры и креативного мышления. Студенты и ученики представят свои стихи, короткометражные видеоролики и рисунки.
Три номинации конкурса посвящены взаимодействию человека с природой, техникой и самим собой. Особое внимание организаторы уделят альтруизму, самоотверженности и мужестве.

Торжественная церемония награждения победителей конкурса состоится в ФГБОУ ВО «МАГУ» 25 апреля.

Мурманский арктический государственный университет проводит конкурс «Нравственный подвиг Арктики» с 2016 года. Тогда была принята 121 заявка на участие в конкурсе: 16 видеороликов, такое же количество эссе и 67 рисунков. В прошлом году основным партнером стал Мурманский морской торговый порт.

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