В Мурманске состоялся турнир по снежному бою — юкигассен, сообщает телеканал «Мурман».

В соревнованиях приняли 29 команд, каждая состоит из 10 человек. В этом году возрастная планка спортсменов была снижена до 14 лет. Всего участники турнира использовали более восьми тысяч снежков.

По данным «Арктик-ТВ», среди рабочей молодежи лучшей оказалась команда «Скала», а среди учащихся — «Арктика».

Отмечается, что Мурманск — единственный город России, который имеет лицензионное соглашение на проведение игр юкигассен. В этом году ежегодный чемпионат по снежным боям прошел там в 11-й раз.

Юкигассен — командная игра в снежки, появившаяся в конце 1980-х в Японии. В настоящее время ежегодные соревнования проводятся в Японии, Швеции, Финляндии, России и Норвегии.