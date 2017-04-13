В Мурманской области завершились межрегиональные соревнования по лыжным гонкам

В Мурманской области подошли концу проводившиеся в спорткомплексе Долина Уюта межрегиональные соревнования по лыжным гонкам. Призы победителям выдал бронзовый призер XXI-х зимних Олимпийских игр Алексей Петухов, всего в нем участвовало более 500 лыжников, сообщает газета «Вечерний Мурманск».

«Еще неделю назад я не знал, смогу ли приехать в Мурманск. Времени думать о призах не было, поэтому я собрал свои номера в которых бегал на этапах Кубка мира по лыжным гонкам и привез в Мурманск», — поделился Петухов. Он также добавил, что на каждом призе есть его автограф.

Соревнования проводились среди молодежи. Издание отмечает, что участие Олимпийского призера заставило их «выложиться по полной».

В январе жители Мурманска устроили массовый заезд на лыжах в честь Всемирного дня снега. Мероприятия прошли на трассе спортивного комплекса «Снежинка».