Мурманские мусульмане воспитали грубых водителей маршруток и угостили их пловом

Мусульманская община Мурманска провела воспитательные беседы с водителями маршруток, на грубость которых в своих многочисленных обращениях в различные инстанции жаловались пассажиры. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Духовное управление мусульман (ДУМ) России.

Отмечается, что большинство водителей маршрутных такси в городе — представители мусульманских народов. Исламское духовенство провело с ними беседы на духовно-нравственные темы. «С водителями проводились беседы с призывами к порядку на дорогах и ответственности перед обществом, цитировались суры Корана и хадисы пророка Мухаммада, который оставил нам лучший пример нравственности», — заявил председатель исламской общины Мурманска Раиль Биккиняев.

Также волонтеры из членов общины утроили серию контрольных поездок в маршрутках, делая замечания в случае грубого поведения водителей. Их «воспитание» водителей длилось несколько месяцев. По окончании мероприятия руководство мурманской мечети провело мониторинг и пришло к выводу о наличии положительной тенденции к снижению проявлений некорректного поведения среди этой группы граждан, сообщили в ДУМ.

По окончанию проекта водителей угостили пловом.

В феврале в Москве блогер Ислам Исмаилов с единомышленниками организовали проект «Стоп Харам». Его участники требовали от мусульман столицы не курить сигареты и не распивать спиртное в общественных местах. Глава Духовного собрания мусульман России и муфтий Москвы Альбир Крганов назвал «Стоп Харам» «не совсем понятной инициативой», которая может привести к конфликтам, если начнет распространяться по регионам.