Мурманский порт побил рекорд погрузки металлолома

В Мурманском порту погрузили рекордное количество металлолома — 19 тысяч тонн. Об этом сообщает информационное агентство «БИ-ПОРТ». Предыдущий рекорд — 18,5 тысячи тонн держался на протяжении пяти лет.

Перевозка будет проводиться на сухогрузе «Tanais Flyer». Его длина 161 метр и ширина 27 метров. Судно принадлежит организации «Спецметресурсы». Компания транспортирует черный металл на промышленные предприятия Кольского Заполярья и участвует в проекте по ликвидации несанкционированных свалок судов вдоль побережья Кольского залива.

В декабре 2016 года губернатор Мурманской области Марина Ковтун пообещала, что в течение года в регионе стартует более 100 экологических проектов. В их число вошла программа очистки акватории Кольского залива от затопленного и затонувшего имущества. На эти цели из федерального бюджета выделено около 50 миллионов рублей.