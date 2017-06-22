Во вторник, 20 июня, в Мурманской области выпал снег. Самый настоящий, как зимой. На следующий день снегопад продолжился. Причиной такого погодного явления, аномального даже для этих мест, стал арктический циклон, который принес на Кольский полуостров интенсивные дожди, холодный порывистый ветер, низкие температуры (до 0 градуса по Цельсию) и снег. «Лента.ру» выяснила, как жители северного города реагировали на летний снегопад.
Как снег на голову
Судя по всему, немногие жители Мурманской области ожидали снегопада в середине июня. Об этом красноречиво говорят подписи и комментарии к фотографиям и видеороликам в социальных сетях «ВКонтакте», Twitter и Instagram. «Лето, ты где?» — запричитали они.
Другие же как будто ожидали от погоды чего-то подобного и невозмутимо делились видеозаписями снегопада в своих аккаунтах. «Ну что, Север все-таки», — резонно заметил один из пользователей.
Суровые северные видеоблогеры
Зимняя депрессия мурманчан добралась и до YouTube, где начали появляться авторские блоги северян, в которых те с печалью в голосе описывали погодные условия на Кольском полуострове. «Замечательная летняя погода! Курорт зимний — достаем лыжи, меняем резину и катаемся», — с сарказмом объясняет один из блогеров.
«Лето в самом разгаре, пролетает летний снежок. Приезжайте погостить, полепить снеговиков и поиграть в снежки. Милости просим, только не забудьте взять с собой теплые вещи в летний отпуск», — меланхолично вторит ему другой.
Далеко не всем хватило мужества иронизировать над происходящим. «Мурманск, 21 июня 2017 года, падают крупные хлопья снега. К сожалению, лето так и не наступило. Как говорится, лета нет, но вы держитесь», — жалуется пользователь с ником KolorPro.
Рождество в июне
Тем не менее нашлись и те, кто воспринял снегопад в июне позитивно и с юмором. Судя по публикациям некоторых пользователей, они с удовольствием принялись лепить снеговиков и наслаждаться необычной погодой.
Некоторые даже сравнили 20 июня 2017 года с 23 июня 1977-го. Если верить фотографии, 40 лет назад лето тоже было нежарким. Жаль, автор архивного снимка не уточнил, выпал ли снег тогда так же внезапно, как в 2017-м, или просто не успел растаять с зимы.
А еще на помощь жителям Мурманской области пришли жители других городов, которые фотографиями и теплыми словами морально поддержали внезапно оказавшихся в снегу северян.