«Лета нет, но вы держитесь»

Во вторник, 20 июня, в Мурманской области выпал снег. Самый настоящий, как зимой. На следующий день снегопад продолжился. Причиной такого погодного явления, аномального даже для этих мест, стал арктический циклон, который принес на Кольский полуостров интенсивные дожди, холодный порывистый ветер, низкие температуры (до 0 градуса по Цельсию) и снег. «Лента.ру» выяснила, как жители северного города реагировали на летний снегопад.

Как снег на голову

Судя по всему, немногие жители Мурманской области ожидали снегопада в середине июня. Об этом красноречиво говорят подписи и комментарии к фотографиям и видеороликам в социальных сетях «ВКонтакте», Twitter и Instagram. «Лето, ты где?» — запричитали они.

Осталось "перезимовать" лето🌨❄. #лето2017#снегидет#погодабесит#зималето#снегопад#20июня2017#гделето#холодина#северноелето#мурманск#summer#snow#nord#murmansk#mommy#goodnight#car A post shared by Yukka Bukkinen (@yukkabukkinen) on Jun 20, 2017 at 1:23pm PDT

Мурманск, 20 июня,идёт снег👍❄️ Foto by @jayniemyr #мурманск #murmanskgram #снег A post shared by ⚓️Мурманск⚓️ (@murmanskgram) on Jun 20, 2017 at 11:51am PDT

Другие же как будто ожидали от погоды чего-то подобного и невозмутимо делились видеозаписями снегопада в своих аккаунтах. «Ну что, Север все-таки», — резонно заметил один из пользователей.

Суровые северные видеоблогеры

Зимняя депрессия мурманчан добралась и до YouTube, где начали появляться авторские блоги северян, в которых те с печалью в голосе описывали погодные условия на Кольском полуострове. «Замечательная летняя погода! Курорт зимний — достаем лыжи, меняем резину и катаемся», — с сарказмом объясняет один из блогеров.

Видео: Александр Just / YouTube

Видео: SAMURAI 51 / YouTube

«Лето в самом разгаре, пролетает летний снежок. Приезжайте погостить, полепить снеговиков и поиграть в снежки. Милости просим, только не забудьте взять с собой теплые вещи в летний отпуск», — меланхолично вторит ему другой.

Видео: KolorPro / YouTube

Видео: Максим И прочее / YouTube

Далеко не всем хватило мужества иронизировать над происходящим. «Мурманск, 21 июня 2017 года, падают крупные хлопья снега. К сожалению, лето так и не наступило. Как говорится, лета нет, но вы держитесь», — жалуется пользователь с ником KolorPro.

Рождество в июне

Тем не менее нашлись и те, кто воспринял снегопад в июне позитивно и с юмором. Судя по публикациям некоторых пользователей, они с удовольствием принялись лепить снеговиков и наслаждаться необычной погодой.

20 июня❄️#мурманск Давайте лайками растопим снег 💜💙❤️ 📸@jylia_agafonova A post shared by МУРМАНСК ⚓️🇷🇺☀️ (@murmagram) on Jun 20, 2017 at 2:18pm PDT

Некоторые даже сравнили 20 июня 2017 года с 23 июня 1977-го. Если верить фотографии, 40 лет назад лето тоже было нежарким. Жаль, автор архивного снимка не уточнил, выпал ли снег тогда так же внезапно, как в 2017-м, или просто не успел растаять с зимы.

A post shared by Альтернатива ипотеке (@wash_dom) on Jun 21, 2017 at 2:33am PDT

А еще на помощь жителям Мурманской области пришли жители других городов, которые фотографиями и теплыми словами морально поддержали внезапно оказавшихся в снегу северян.