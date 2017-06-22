69-я параллель
 
Последние новости
В НАТО объяснились за инцидент с самолетом Шойгу
Три десятка хлопков Порошенко на встрече с Трампом озадачили соцсети
Общество охраны природы России опровергло выводы Greenpeace о вреде реновации  
Ким Кардашьян и Канье Уэст заплатят суррогатной матери 114 тысяч долларов
Боец ММА нокаутировал соперника на четвертой секунде
Сергей Шнуров объявил об участии в рэп-батле на Versus Battle
Оливер Стоун оценил достоверность показанного Путиным видео
Популярные новости
В НАТО объяснились за инцидент с самолетом Шойгу
Три десятка хлопков Порошенко на встрече с Трампом озадачили соцсети
В Кремле сообщили о подготовке ответных санкций в отношении США
Оливер Стоун оценил достоверность показанного Путиным видео
Боец ММА нокаутировал соперника на четвертой секунде
Эксперты подтвердили наличие алкоголя в крови погибшего мальчика из Балашихи
Появилось видео с подлетевшим к самолету Шойгу истребителем НАТО

«Лета нет, но вы держитесь»

Реакция пользователей соцсетей на снегопад в Мурманской области в середине июня

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Денис Синяков / Reuters

Во вторник, 20 июня, в Мурманской области выпал снег. Самый настоящий, как зимой. На следующий день снегопад продолжился. Причиной такого погодного явления, аномального даже для этих мест, стал арктический циклон, который принес на Кольский полуостров интенсивные дожди, холодный порывистый ветер, низкие температуры (до 0 градуса по Цельсию) и снег. «Лента.ру» выяснила, как жители северного города реагировали на летний снегопад.

Как снег на голову

Судя по всему, немногие жители Мурманской области ожидали снегопада в середине июня. Об этом красноречиво говорят подписи и комментарии к фотографиям и видеороликам в социальных сетях «ВКонтакте», Twitter и Instagram. «Лето, ты где?» — запричитали они.

Мурманск, 20 июня,идёт снег👍❄️ Foto by @jayniemyr #мурманск #murmanskgram #снег

A post shared by ⚓️Мурманск⚓️ (@murmanskgram) on

Другие же как будто ожидали от погоды чего-то подобного и невозмутимо делились видеозаписями снегопада в своих аккаунтах. «Ну что, Север все-таки», — резонно заметил один из пользователей.

Суровые северные видеоблогеры

Зимняя депрессия мурманчан добралась и до YouTube, где начали появляться авторские блоги северян, в которых те с печалью в голосе описывали погодные условия на Кольском полуострове. «Замечательная летняя погода! Курорт зимний — достаем лыжи, меняем резину и катаемся», — с сарказмом объясняет один из блогеров.

Видео: Александр Just / YouTube
Видео: SAMURAI 51 / YouTube

«Лето в самом разгаре, пролетает летний снежок. Приезжайте погостить, полепить снеговиков и поиграть в снежки. Милости просим, только не забудьте взять с собой теплые вещи в летний отпуск», — меланхолично вторит ему другой.

Видео: KolorPro / YouTube
Видео: Максим И прочее / YouTube

Далеко не всем хватило мужества иронизировать над происходящим. «Мурманск, 21 июня 2017 года, падают крупные хлопья снега. К сожалению, лето так и не наступило. Как говорится, лета нет, но вы держитесь», — жалуется пользователь с ником KolorPro.

Рождество в июне

Тем не менее нашлись и те, кто воспринял снегопад в июне позитивно и с юмором. Судя по публикациям некоторых пользователей, они с удовольствием принялись лепить снеговиков и наслаждаться необычной погодой.

20 июня❄️#мурманск Давайте лайками растопим снег 💜💙❤️ 📸@jylia_agafonova

A post shared by МУРМАНСК ⚓️🇷🇺☀️ (@murmagram) on

Некоторые даже сравнили 20 июня 2017 года с 23 июня 1977-го. Если верить фотографии, 40 лет назад лето тоже было нежарким. Жаль, автор архивного снимка не уточнил, выпал ли снег тогда так же внезапно, как в 2017-м, или просто не успел растаять с зимы.

А еще на помощь жителям Мурманской области пришли жители других городов, которые фотографиями и теплыми словами морально поддержали внезапно оказавшихся в снегу северян.

Антон Болотов

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Мурманской области выпал летний снег
69-я параллель
69-я параллель17:3818 июня

«Район настолько суровый»

Ради чего экстремал-одиночка отправится в Арктику по реке
14:03 5 июня

Дорожную разметку для сусликов нарисовали в Красноярске

10:06Сегодня

В Мурманской области выпал летний снег

17:51Сегодня

В Норильске установят памятник исследователю Арктики Николаю Урванцеву

69-я параллель13:1115 мая

«Тут я был первым»

Монолог северного каллиграфа о творчестве и работе в Норильске
20:1020 июня

К 2029 году объем перевозок по Северному морскому пути может вырасти в 11 раз

14:34 1 июня

В Норильске начали реконструкцию взлетно-посадочной полосы аэропорта

20:0220 июня

В Териберку приедут архитекторы из США, Норвегии и Нидерландов

69-я параллель13:5515 июня

«Они удивлялись и поначалу не верили»

Что находят на Северном полюсе иностранцы и русские
15:3419 июня

На реконструкцию норильского молодежного центра потратили 350 миллионов рублей

11:4319 июня

Домашние олени на Таймыре получат ошейники с ГЛОНАСС

19:2318 мая

Агентство развития Норильска приступило к работе

Россия
Шостакович, Хокинг и Мао Цзэдун
Известные люди — жертвы неизлечимой болезни
Наталья Починок: Народная повестка
О главной задаче Общественной палаты
Общество охраны природы России опровергло выводы Greenpeace о вреде реновации
Подмосковный губернатор задумался о классификации «убитых» дорог
Красный цветок нашей памяти
Общероссийская акция в поддержку ветеранов накануне 22 июня
Власти Подмосковья подсчитали попавшие в программу капремонта дома
Путин пообещал приехать в Бразилию с визитом
Все материалы
Мир
Богемская рапсодия
Жертвоприношения, ритуалы и пьянство в самом закрытом мужском клубе США
Закон, удобный во всех отношениях
Новый пакет санкций нужен США для давления не только на Россию, но и на Европу
Скорее жив, чем мертв
В Пекине главы МИД стран БРИКС доказывали, что хоронить этот клуб еще рано
Индийский премьер рассказал о роли йоги в мировом единстве
Президент Южной Кореи потребовал от Японии извиниться за сексуальное рабство
Андрей Безруков«Он не политик и не бизнесмен, он медийная персона»
Андрей Безруков об особенностях политического стиля Трампа и расколе элит в США
Тимофей Бордачев: «Убирайтесь, но заплатите высокую цену»
Европейцы хотят развестись с Британией по-жесткому
Все материалы
Бывший СССР
Боец народного ополчения Донбасса наблюдает за передвижением украинских военных А то война
Почему Киев хочет переименовать операцию в Донбассе
Три десятка хлопков Порошенко на встрече с Трампом озадачили соцсети
В Киеве пожаловались на грядущие убытки из-за строительства Крымского моста
Мэр Львова задумался об эвакуации детей из-за мусорного коллапса в городе
Украина запретила Польше проводить поиски убитых поляков
ООН зафиксировала резкий рост числа погибших мирных жителей в Донбассе
Украинский адмирал обвинил Россию в захвате газовых месторождений около Одессы
Все материалы
Финансы
Такой деловой климат
Почему погода плохо отразится на экономике России
Рублю предрекли падение в третьем квартале
Число выданных кредиток в России выросло на 23 процента
В Минэкономразвития рассказали об ускоренном росте ВВП России
Иностранцы скупили 95 процентов 30-летних российских еврооблигаций
Банк России резко поднял курсы доллара и евро
Банки выдали рекордное количество ипотечных кредитов
Все материалы
Бизнес
Нулевой вариант
Россияне неожиданно полюбили безалкогольное пиво
Никита Кричевский: Переход наличности vs. переход на личности
О качестве независимых директоров в российских компаниях
Топливо нон грата
Какое будущее ждет дизельный транспорт
В «Роснефти» назвали провокацией ходатайство об отзыве иска к АФК «Система»
Таможня поддержала создание ЕГАИС на рынке табака
В «Аэрофлоте» сочли дискредитирующей информацию о задержании менеджера компании
Доля легальных шуб на российском рынке в 2016 году выросла в шесть раз
Все материалы
Силовые структуры
«Грифон» второго поколения
SAAB подняла в воздух новую версию своего истребителя
Непроходимый вор
Почему авторитета Мамуку Гальского первым в России осудили за создание ОПГ
Бойцы призрачного фронта
Кто и почему запрещает военным соцсети
Стала известна дата оглашения присяжными вердикта по делу об убийстве Немцова
Обвиняемый в убийстве Немцова рассказал об ангельской чистоте и ночных кошмарах
Эксперты подтвердили наличие алкоголя в крови погибшего мальчика из Балашихи
Появилось видео с подлетевшим к самолету Шойгу истребителем НАТО
Все материалы
Наука и техника
Ракета-носитель «Энергия» с многоразовым кораблем «Буран»Деньги в небо
Россия похоронила надежду догнать США, но все еще мечтает о сверхтяжелой ракете
Новая синтетика
Биологи приблизились к созданию искусственных форм жизни
Ждите гостей
Доказано существование высокотехнологичной цивилизации в Млечном Пути
Для Google Glass вышло первое за три года обновление
Раскрыт дизайн iPhone 8
В iOS появятся эмодзи в хиджабе и символ биткоина
Болезни научились прогнозировать по месяцу рождения
Все материалы
Спорт
От Криштиану до Роналду
Самые яркие моменты встреч между сборными России и Португалии
Федор Емельяненко «Трамп не пропустил ни одного боя Емельяненко»
Глава Международной федерации самбо о включении вида в программу ОИ и политике
Кубок конфедераций. Роcсия — Португалия — 0:0
Криштиану Роналду и компания против команды Станислава Черчесова
Определился первый соперник команды Слуцкого в Англии
Боец ММА нокаутировал соперника на четвертой секунде
Букмекеры оценили шансы сборной России на победу над Португалией
Федун объяснил санкции США против российских компаний нелюбовью к «Спартаку»
Все материалы
Культура
Трэшкультура
Можно ли считать мусор искусством
Угадай страну по фото
Россия: бескрайние просторы, бездомные собаки
Девушка с характером
Самые рискованные роли отмечающей 50-летний юбилей Николь Кидман
Бывшего директора «Гоголь-центра» арестовали в суде
Рэпер Prodigy перед смертью подавился яйцом
Бывшему солисту «Агаты Кристи» на пять лет закрыли въезд на Украину
Звягинцев и Гребенщиков выступили в поддержку правозащитника Дмитриева
Все материалы
Интернет и СМИ
Не подарили, а намайнил
Россияне проспали очередную возможность заработать миллионы
Архивное фотоРедакционное мочилово
В Мексике наркокартели убивают журналистов, но власти не торопятся их защищать
Google запустил виртуальный спиннер для любителей повертеть во время поиска
Блогер превратил спасение фрисби в экшн-фильм от первого лица
Ролик, деньги, два ствола
Два школьника делали миллионы на YouTube, когда это еще не было мейнстримом
«Галактические врата» из жира, мыла и красок поразили пользователей сети
Экспрессивный магистр «Что? Где? Когда?» обрел всемирную славу в сети
Все материалы
Ценности
Самый борзый автобот
Практический опыт приручения трансформера Бамблби
Летящие вместо
Кто отбирает клиентов у традиционных операторов бизнес-авиации
Французский дизайнер предложил прикрывать наготу соломенными шляпами
Victoria's Secret показала одежду в пастельных тонах для йоги и балета
Triumph сшил женщинам увеличивающие грудь купальники
Белла Хадид заменит сестру на съемках Max Mara
Студенты Технического училища Skoda разработали электробагги
Все материалы
Путешествия
Всем пляжам пляж
Как выглядит ялтинская прибрежная зона, удостоенная «Голубого флага»
Отпуск без проблем
10 секретов идеального самостоятельного отпуска
Чиновники начали публиковать списки задерживающих чартеры авиакомпаний
Посетившая 50 стран летчица British Airways стала звездой соцсетей
Тур в Испанию без перелета обошелся российской семье в 1,4 миллиона рублей
На пляже в Анапе слепили «снеговика» из водорослей
Вагончик тронулся
Пять старинных вокзалов России, действующих и в наши дни
Все материалы
Из жизни
reaches up to the sky during the summer solstice at Stonehenge, near Salisbury in England, Tuesday, June 21, 2011. The ancient stone circle of Stonehenge is a World Heritage Site erected between approximately 3000BC and 1600BC and despite years of research the reason behind its construction remains a mystery. The summer solstice in the northern hemisphere occurs annually on June 21 and is the time at which the sun is at its northernmost point in the sky.Меч и мотоцикл
Зачем тысячи ведьм и друидов собрались возле Стоунхенджа
Шпагатом не удивишь
Самые популярные и эпатажные тренды в мире йоги
«Рига — это Рязань»
История россиянина, переехавшего жить в Латвию
Ким Кардашьян и Канье Уэст заплатят суррогатной матери 114 тысяч долларов
Китаец со змеей в носу поднял ведра глазами
Коктейльный мумифицированный палец ноги украли из бара в Канаде
Бодипозитивная звезда «Девчонок» опубликовала обнаженное селфи
Все материалы
Место, где делают Aston Martin
Мы съездили на разведку в штаб-квартиру Aston Martin и узнали много интересного
7 фактов о самом быстром Porsche 911
Все, что нужно знать о крутейшем спорткаре из Штутгарта
Супер-УАЗы
Смелые проекты на базе машин Ульяновского автозавода
Тест: угадай причину аварии
Проглотил осу или перевозил макет Юпитера? Зубодробительный квиз
В автомобили каршеринга установят алкотестеры
Tesla Model S проехала без подзарядки 900 километров
«АвтоВАЗ» сделал дорогой XRay с кожей и алькантарой
Все материалы
Вите надо выйти
Соседи несколько лет травят москвича, который отказывается переселяться
Без свидетелей
Дома для тех, кто ненавидит соседей
Москва за нами
Какие квартиры можно купить в пределах МКАД по цене до трех миллионов рублей
Классовая борьба
На смену дешевым квартирам в Москве пришел новый вид жилья
Да катитесь вы
Семейная пара отказалась от квартиры и поселилась в автобусе
Минстрой решил помочь ипотечным заемщикам
Россиянам пообещали европейские ставки по ипотеке
Все материалы