Бывший ведущий Первого канала уехал в Израиль и потерял комфорт

Уехавший в Израиль ведущий Привольнов заявил о жуткой ломке из-за эмиграции

Уехавший в Израиль бывший ведущий Первого канала Антон Привольнов признался, что первое время в эмиграции испытывал сильный стресс из-за того, что потерял комфорт. О трудностях из-за переезда он рассказал в беседе с YouTube-каналом «НО. Медиа из России».

Привольнов заявил, что поначалу испытывал «жуткую ломку» в Израиле. Ведущий объяснил это неопределенностью и неустроенностью быта по сравнению с жизнью в столице России. «В Москве у тебя там, не знаю, уборщицы, джип, хорошая школа у ребенка, в которую он, правда, отказывается ходить почему-то. Все очень комфортно», — вспомнил ведущий.

В Израиле же, как указал Привольнов, он снимал пустую квартиру, в которой была плесень. Кроме того, в новой стране ведущему приносили дискомфорт жара и незнание иврита. К другим факторам, неприятно удивившим его, он отнес наличие на израильских улицах крупных тараканов.

«Я сижу в этой квартире, смотрю, тут плесень проступает. Таракан большой вышел, ребенок орет: "Папа, когда будем есть?" Понимаю, что посудомойки, к которой ты привык, нет. И думаю: "Классно, да, я вышел из зоны комфорта"», — поиронизировал Привольнов. Он также признался, что в такие моменты сомневался в правильности своего решения об эмиграции.

При этом ведущий заверил, что сейчас у него наладилась жизнь в Израиле.

Ранее Привольнов раскрыл, что первое время после переезда принимал антидепрессанты. По словам ведущего, тогда он часто задавался вопросом о том, что он делает в Израиле.

