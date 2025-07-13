В Москве загоревшаяся на ходу машина попала на видео

Shot: Очевидцы сняли взрыв загоревшегося на МКАД автомобиля Hyundai на видео

В Москве иномарка загорелась во время движения. Видео инцидента, снятое очевидцами, публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах виден объятый пламенем корейский автомобиль Hyundai Santa Fe. Известно, что возгорание и взрыв произошли на 32-м километре Московской кольцевой автодороги (МКАД). Как сообщает источник, по предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее стало известно, что автомобиль HiPhi влетел в толпу пешеходов на Бережковской набережной в Москве. После этого он скрылся с места аварии, однако момент наезда на людей попал на видео.