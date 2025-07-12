Автомобиль влетел в толпу пешеходов в Москве и скрылся с места ДТП. Момент аварии попал на видео

Появились кадры с видеорегистратора водителя, сбившего толпу пешеходов в Москве

Автомобиль HiPhi влетел в толпу пешеходов на Бережковской набережной в Москве 11 июля. После этого он скрылся с места аварии, однако момент наезда на людей попал на видео.

На кадрах заметно, как водитель разогнался перед пешеходным переходом и не успел затормозить.

Сбив людей, он покинул место ДТП. Также в сети появились и кадры с видеорегистратора машины, которая сбила переходивших дорогу людей.

По первоначальной информации от очевидцев, в результате аварии пострадали минимум шесть человек. Также поступала информация, что среди пострадавших двое детей 8-10 лет. Позднее появились сведения, что сбиты были пять пешеходов. Как сообщает ТАСС, двое взрослых госпитализированы в тяжелом состоянии, остальные — в состоянии средней степени тяжести.

Сбившего пешеходов водителя задержали

Сбивший пешеходов водитель уже задержан. По информации SHOT, автомобиль обнаружили столичные полицейские по месту проживания водителя в 1-м Сетуньском проезде. Вместе с ним в машине в момент аварии ехали также женщина и ребенок.

Уточняется, что в момент ДТП виновник летел по дороге на запрещающий сигнал светофора. Двое пострадавших сейчас находятся в тяжелом состоянии. Прокуратура уже взяла это дело на свой контроль, а Следственный комитет заявил о начале проверки.

Водителю грозит до семи лет колонии

В Главном управлении внутренних дел (ГУВД) столицы заявили, что водителю, сбившему на Бережковской набережной в Москве пятерых пешеходов, грозит до семи лет колонии.

«Установлено, что за рулем автомобиля HiPhi находился 23-летний мужчина, который отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. По данному факту следователем возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств")», — отметили в ведомстве.

Максимально строгое наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.