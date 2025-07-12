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00:21, 12 июля 2025Силовые структуры

Сбившего пять человек в Москве водителя задержали

Прокуратура Москвы: Сбившего пяти пешеходов на набережной водителя задержали
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

Задержан водитель, который сбил пешеходов на Бережковской набережной и скрылся с места. Об этом сообщается в Telegram-канале Прокуратуры Москвы.

По информации SHOT, автомобиль обнаружили столичные полицейские по месту проживания водителя в 1-м Сетуньском проезде. Вместе с ним в машине в момент аварии ехали также женщина и ребенок.

Уточняется, что в момент ДТП виновник летел по дороге на запрещающий сигнал светофора. В результате наезда пострадало пять человек, в том числе двое детей 8-10 лет. Двое пострадавших сейчас находятся в тяжелом состоянии. До этого прокуратура уже взяла дело на свой контроль, а Следственный комитет заявил о начале проверки.

Ранее стало известно, что шестеро детей пострадали в ДТП в Подмосковье на трассе Луховицы — М-5 «Урал» — Зарайск.

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