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11:00, 12 июля 2025Силовые структуры

Стало известно о возможном сроке для сбившего в Москве пешеходов водителя

Сбившему в Москве пятерых пешеходов водителю грозит до семи лет колонии
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: Telegram-канал Mash

Водителю, сбившему на Бережковской набережной в Москве пятерых пешеходов, грозит до семи лет колонии. О возможном сроке для мужчины сообщили в столичном ГУВД.

«Установлено, что за рулем автомобиля HiPhi находился 23-летний мужчина, который отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. По данному факту следователем возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств)», — отметили в ведомстве.

Максимально строгое наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Момент наезда на толпу пешеходов на Бережковской набережной в Москве попал на видео. На кадрах видно, как водитель разогнался перед пешеходным переходом и не успел затормозить. Сбив людей, он покинул место ДТП.

Позднее водителя, вместе с которым в момент аварии находились также женщина и ребенок, задержали. По предварительным данным, в момент ДТП подозреваемый был пьян.

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