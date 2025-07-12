Появились подробности ДТП на набережной в Москве

РИА Новости: Предполагаемый виновник ДТП на Бережковской набережной признал вину

Предполагаемый виновник ДТП на Бережковской набережной в Москве признал вину. Подробности аварии появились в распоряжении РИА Новости от источника в правоохранительных органах.

Отмечается, что в ходе допроса предполагаемый виновник признал вину в аварии. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Кроме того, в момент ДТП подозреваемый был пьян.

«По предварительным данным, мужчина был в нетрезвом состоянии», — рассказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в результате аварии пострадали минимум шесть человек, одного из них госпитализировали, сообщают очевидцы. Среди пострадавших двое детей 8-10 лет. Момент аварии попал на видео.

Позднее столичные полицейские нашли автомобиль во дворе в 1-м Сетуньском проезде. Вместе с водителем в машине в момент аварии ехали также женщина и ребенок.