Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:57, 11 июля 2025Россия

Момент наезда автомобиля на толпу пешеходов в Москве попал на видео

Момент наезда машины на толпу пешеходов на набережной в Москве попал на видео
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Момент наезда на толпу пешеходов на Бережковской набережной в Москве попал на видео. Запись опубликована в Telegram-канале Mash.

На кадрах видно, как водитель разогнался перед пешеходным переходом и не успел затормозить. Сбив людей, он покинул место ДТП. В настоящий момент Следственный комитет проводит проверку.

Ранее сообщалось, что в результате аварии пострадали минимум шесть пострадавших, одного из них госпитализировали, сообщают очевидцы. Среди пострадавших двое детей 8-10 лет.

Также сообщалось, что на 37-м километре трассы М-4 «Дон» в подмосковном Домодедово автобус столкнулся с грузовиком.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США заявили о планах Трампа ввести санкции против России

    В США заявили о планах Трампа насчет поставок оружия Украине

    Сбившего пять человек в Москве водителя задержали

    Стало известно о запуске российских стратегических бомбардировщиков

    Разговор с мошенниками стоил россиянке квартиры и миллионов рублей

    В Британии заявили о возможном отказе Трампа от пошлин против покупателей нефти РФ

    Молодежь начала готовиться к третьей мировой войне и нарядилась в камуфляж. Почему зумеры относятся к военным конфликтам с юмором?

    Скончался последний член Политбюро ЦК КПСС

    Момент наезда автомобиля на толпу пешеходов в Москве попал на видео

    Стало известно о намеренном отказе Нетаньяху остановить войну в Газе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости