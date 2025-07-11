Момент наезда автомобиля на толпу пешеходов в Москве попал на видео

Момент наезда на толпу пешеходов на Бережковской набережной в Москве попал на видео. Запись опубликована в Telegram-канале Mash.
На кадрах видно, как водитель разогнался перед пешеходным переходом и не успел затормозить. Сбив людей, он покинул место ДТП. В настоящий момент Следственный комитет проводит проверку.
Ранее сообщалось, что в результате аварии пострадали минимум шесть пострадавших, одного из них госпитализировали, сообщают очевидцы. Среди пострадавших двое детей 8-10 лет.
Также сообщалось, что на 37-м километре трассы М-4 «Дон» в подмосковном Домодедово автобус столкнулся с грузовиком.