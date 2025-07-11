В Домодедово автобус столкнулся с грузовиком, 1 человек погиб

На 37-м километре трассы М-4 «Дон» в подмосковном Домодедово автобус столкнулся с грузовиком, в результате один человек погиб. Об этом сообщил Telegram-канал «Подмосковная полиция».

Авария произошла около 20:10. Грузовик остановился на обочине из-за неисправности. Водитель автобуса не справился с управлением и врезался в припаркованное транспортное средство.

«В результате ДТП водитель автобуса погиб. В салоне находились 12 пассажиров, в настоящее время 7 из них обратилось за медицинской помощью», — сообщили в полиции.

Движение на месте ДТП затруднено. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее автомобиль въехал в толпу пешеходов и скрылся с места ДТП на Бережковской набережной в Москве. В результате аварии пострадали минимум шесть человек, одного из них госпитализировали.